Duas crianças baleadas numa escola primária dos EUA. Suspeito morreu

Duas crianças foram atingidas a tiro esta quarta-feira por um homem que abriu fogo numa escola primária de Oroville, no norte da Califórnia.

A notícia é avançada por vários órgãos de comunicação social norte-americanos, que não adiantam para já o estado de saúde das crianças atingidas. O tiroteio começou pelas 13h locais (21h em Portugal continental), não sendo ainda conhecida a identidade do atacante.

O Gabinete do Xerife do condado de Butte adianta que o suspeito morreu, com algumas informações da imprensa norte-americana baseadas em testemunhas oculares a apontarem a possibilidade de suicídio. Esta versão não foi ainda oficialmente confirmada pelas autoridades.

Uma das crianças feridas foi transportada de helicóptero para o hospital. Os restantes alunos da escola foram encaminhados para uma das igrejas do condado, com as autoridades a pedirem aos pais para se reunirem com os filhos neste local.

A Feather River School, escola alvo do ataque, integra a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Também não foi possível apurar ainda as motivações para este ataque, algo que as autoridades vão tentar perceber durante a investigação.

Esta é uma instituição de ensino de pequena dimensão, estimando-se que estivessem apenas 35 crianças na escola no momento em que o homem começou os disparos.

Além das autoridades locais, foram destacados agentes do FBI para auxiliarem a investigação.