Curta maioria republicana na Câmara dos Representantes complica promessas de Trump

A margem de manobra do próximo Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para implementar as suas principais propostas legislativas assim que regressar à Casa Branca, a 20 de Janeiro de 2025, é agora muito mais reduzida do que após a sua primeira eleição, em 2016. Na noite de terça-feira, na Califórnia, um candidato do Partido Democrata venceu a última eleição que faltava para fechar as contas do equilíbrio de poder na Câmara dos Representantes a partir de Janeiro, com a maioria republicana a fixar-se em 220-215, sendo necessários 218 votos para a aprovação de leis — uma vantagem curta e que deverá ficar ainda mais apertada, pelo menos entre finais de Janeiro e Maio, devido à saída já anunciada de três congressistas republicanos.

