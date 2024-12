Câmara de Sintra avança com mais de 29 milhões de euros para novo Pólo Escolar Ferreira Dias em Agualva

No novo edifício serão instaladas 77 salas de aulas, cinco de tecnologias de informação, núcleo de ciências com seis laboratórios, núcleo com seis oficinas, auditório, biblioteca ou sala de convívio.

A Escola Secundária Ferreira Dias, em Agualva, vai ser recuperada e ampliada, num investimento superior a 29 milhões de euros, com o objectivo de aumentar a capacidade do equipamento, cuja obra será contratualizada sexta-feira pela Câmara de Sintra.

Segundo uma nota da autarquia, a empreitada vai implicar a demolição de imóveis existentes e construção de um novo edifício, construção de instalações desportivas e requalificação do edificado central histórico. A intervenção vai permitir melhorar as condições do equipamento e "aumentar a capacidade do estabelecimento escolar para um total de 100 turmas", lê-se no comunicado.

O investimento insere-se no reordenamento da rede escolar proposto pela Carta Educativa de Sintra de 2.ª geração e visa dotar o concelho com um parque escolar atractivo e que responda às necessidades da população em idade escolar. "Este é um grande investimento para o futuro do concelho, era um investimento que tinha de ser feito. A prioridade deste executivo em termos de educação é a de proporcionar as melhores condições de conforto e segurança aos nossos alunos e a toda a comunidade escolar", afirmou o presidente da autarquia, Basílio Horta (PS), citado na nota.

A adjudicação da empreitada, com um prazo de execução de 930 dias, foi aprovada pelo executivo camarário em finais de Outubro, e na proposta, a que a agência Lusa teve acesso, o valor contratual de 28,4 milhões de euros (IVA incluído), reparte-se em cerca de 184 mil euros (incluindo IVA) para o projecto e 28,2 milhões para a construção. A autarquia aprovou a repartição de encargos e respectivos compromissos plurianuais, prevendo a inscrição nos orçamentos municipais para 2025 de 10,97 milhões de euros, para 2026 de 13,2 milhões e para 2027, ano do termo estimado dos trabalhos, de quatro milhões de euros.

No entanto, além dos 26,8 milhões (mais IVA) da concepção e construção, a autarquia prevê gastar ainda 478 mil euros (IVA incluído) na fiscalização da empreitada e 167 mil euros em monoblocos para as aulas enquanto decorrem as obras, para tentar garantir o normal funcionamento da escola.

No novo edifício a construir, serão instaladas 77 salas de aulas, cinco salas de tecnologias de informação e comunicação/artes visuais, núcleo de ciências com seis laboratórios, núcleo com seis oficinas, auditório, biblioteca, sala de convívio, refeitório, cozinha, bar e papelaria. No que diz respeito a espaços desportivos, a escola contará com quatro novos campos de jogos no exterior, pavilhão gimnodesportivo, ginásio, sala técnica para professores, quatro balneários para alunos e dois para professores, zona de arrumos, área comum (tipo bar) e instalações sanitárias para o público.

A autarquia, com este investimento, tem como objectivo requalificar a Ferreira Dias tendo por base um modelo conceptual que define a escola como um espaço de incentivo à aprendizagem, associado às condicionantes gerais de intervenção em edifícios existentes de diferentes épocas e tipologias. O projecto do novo Pólo Escolar Ferreira Dias visa ainda assegurar outras condições como a concretização de um modelo sustentável, a possibilidade de abertura de alguns sectores à comunidade exterior e a preservação do património arquitectónico e cultural dos edifícios.

O presidente da autarquia assina, na sexta-feira, na secundária Ferreira Dias, o contrato da empreitada do novo pólo escolar, e o plano de investimentos nas escolas de Sintra permitiu requalificar mais de 120 estabelecimentos de ensino, abrangendo mais de 30 mil alunos, num investimento superior a 52 milhões de euros.