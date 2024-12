Câmara de Santa Maria da Feira abre concurso para novas obras no castelo

A intervenção insere-se no Projeto Estratégico elaborado pela Câmara Municipal da Feira e pela Comissão de Vigilância, com um prazo de execução do contrato para 730 dias, sem previsão de renovação.

Após os trabalhos de recuperação de toda a muralha do Castelo de Santa Maria da Feira terem ficado concluídos em Julho deste ano, a autarquia abre novo concurso público, publicado na passada terça-feira em Diário da República, para “conservação, preservação e valorização” do monumento e de toda a sua envolvente. O valor do procedimento é de 3,063 milhões de euros e tem um prazo de execução de 730 dias.

O projecto de execução, que o PÚBLICO consultou, prevê que as obras sirvam para valorizar o imóvel, devido ao seu estado actual de conservação. O objectivo é que se evite que o mesmo se degrade. Os trabalhos obedecerão a um plano integrado, delineado para preservar a identidade do monumento, que é imagem de marca do território onde está inserido.

Recorde-se que o Castelo de Santa Maria da Feira é reconhecido pelo seu valor cultural e patrimonial, sendo o mesmo classificado como monumento nacional. Em função dessa classificação, a autarquia, em projecto prévio, prevê que sejam levadas à prática “intervenções sustentáveis”, realizando “o mínimo de alterações” à “estrutura histórica” do castelo, mas adequando-o, em simultâneo, aos “actuais padrões de utilização”, no campo da eficiência estrutural, técnica e energética.

A obra será realizada por fases e por sectores. Estes são os espaços que serão alvo de intervenção: capela, presbitério e barbacã, no sector A; torre de menagem, no sector B; praça de armas, no sector C; túnel de acesso à tenalha, sector D; torre do poço, no sector E; torre da casamata, no sector F; tenalha, no sector G; e espaços exteriores à muralha e estacionamento contíguo, no sector H.

Foto Localização da área de intervenção CM Santa Maria da Feira

No topo das prioridades do município da Feira estão as intervenções que serão realizadas na torre de menagem, uma vez que “as anomalias e patologias” que actualmente apresenta, a curto ou médio prazo, poderão comprometer a estabilidade da estrutura. Já a intervenção na tenalha permitirá “aliviar a pressão” exercida pelos programas socioculturais realizados na mesma torre.

A autarquia quer ainda melhorar as condições de acessibilidade, por forma a garantir que “qualquer pessoa tenha acesso, em condições de máxima autonomia e usabilidade”. Está também programada a criação de novos espaços, como duas salas polivalentes, sanitários e arrumos, localizados sob os patamares da tenalha. Existirá também uma área de estacionamento integrada no Parque das Guimbras, com lugar para 18 carros e dois autocarros.

Desde 2022 que decorre ainda o Projecto de Consolidação e Reabilitação da Muralha e da Ruína do Paço, de forma a salvaguardar e diminuir o risco de colapso ou degradação.

