Morreu a mãe de Eminem. Debbie Nelson e o filho estavam de costas voltadas

O rapper ainda não reagiu à morte da mãe, a que atribuía a culpa dos seus problemas com as dependências.

Morreu a mãe de Eminem, cuja relação turbulenta com o filho era conhecida pelas canções do rapper. A morte de Debbie Nelson, que tinha 69 anos, foi confirmada nesta terça-feira pelo porta-voz do cantor que não detalhou a causa, ainda que fosse público que a mãe de Eminem lutava com contra um cancro do pulmão.

Para já, Eminem ainda não reagiu à morte da mãe. A filha do rapper Hailie Jade, que é influencer, também não fez qualquer menção à morte da avó nas redes sociais.

Os detalhes da relação entre mãe e filho têm sido revelados ao longo das últimas décadas nas canções de Eminem. Em 2002, no êxito Cleanin' Out My Closet, o rapper falava sobre a dependência da mãe, que levou a negligência. “Testemunhar a tua mãe a tomar comprimidos na cozinha”, contava, antes de acrescentar: “continua a dizer a ti própria que foste mãe.”

Em 1999, Debbie Nelson chegou a processar o filho por difamação por conta da canção My Name Is. “Acabei de descobrir que a minha mãe consome mais droga do que eu (Raios)/Eu disse-lhe que ia crescer para ser um rapper famoso/Fazer um disco sobre drogas e dar-lhe o nome dela”, escrevia na letra do êxito.

Anos mais tarde, Debbie Nelson revelou que a ideia de processar o filho tinha vindo do seu advogado, que também iniciou outro processo por difamação na sequência de Eminem ter falado da mãe em entrevistas à imprensa. Pedia 11 milhões de dólares em tribunal, mas chegou a acordo para uma indemnização de 25 mil dólares (perto de 24 mil euros), detalha a revista People.

Eminem que também passou pela sua quota-parte de problemas com a dependência de medicamentos e culpa a mãe por lhe ter passado o legado da adição. “É por isso que estou a fazer o que estou a fazer porque sou a minha mãe”, lamentava na canção My Mom de 2009.

No livro de memórias My Son Marshall, My Son Eminem (O meu filho Marshall, o meu filho Eminem, em tradução livre), em 2008, Debbie Nelson confessava-se “de coração partido” com acusações do filho. A declaração terá apaziguado a relação entre os dois, já que, em 2013, Eminem lhe pedia desculpa pelas acusações. “Desculpa, mamã, por ter limpado o meu armário. Na altura, estava zangado. Com razão? Talvez sim. Mas nunca quis ir tão longe.”

No mesmo livro, Nelson, que nasceu em 1955, falava sobre a infância “disfuncional” numa base militar no Kansas. Os pais separaram-se antes de Debbie ter 10 anos, deixando-a a cuidar dos cinco irmãos mais novos. Aos 16 anos, já estava casada com o pai de Eminem, Marshall Bruce Mathers Jr., e foi mãe dois anos depois.

Não se sabe qual era a relação actual de Eminem com Debbie Nelson. O cantor de 52 anos, cujo nome é Marshall Bruce Mathers III, prepara-se para ser avô pela primeira vez — a filha Hailie Jade espera o primeiro filho.

Hailie Jade é a única filha biológica de Eminem com a ex-mulher Kim Scott, com quem foi casado por duas ocasiões, entre 1999 e 2001 e durante quatro meses em 2006. O cantor tem ainda dois filhos adoptivos: Alaina Scott, sobrinha biológica de Kim, e Stevie Laine Scot, fruto do relacionamento de Kim Scott com Eric Hartter, com quem namorou entre os dois casamentos com o artista.