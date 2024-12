Sem Kate, mas com Camila e os Beckham: Carlos III recebeu o emir do Qatar para um banquete

A noite foi de pompa e circunstância do Palácio de Buckingham. Carlos III foi o anfitrião de um banquete de Estado para o emir do Qatar, o xeque Tamim bin Hamad Al Thani, que está em Londres para uma visita de dois dias. Ao lado do rei, esteve Camila, que pareceu estar recuperada da infecção respiratória que a tem afastado de compromissos. Como surpresa, foram ainda convidados David e Victoria Beckham.

Ausente do jantar esteve a princesa de Gales, Kate, que recebeu na manhã desta terça-feira o xeque Tamim e a xeica Jawaher bint Hamad bin Suhaim Al Thani. A ocasião marcou também o regresso da mulher do príncipe William às visitas de Estado, desde que terminou a quimioterapia para um cancro diagnosticado no início deste ano.

Foram os príncipes de Gales a levar os xeques do Qatar até ao Palácio de Buckingham para a recepção oficial, onde os esperava Carlos III. Kate foi a protagonista da manhã a usar um casaco bordeaux de Sarah Burton para a Alexander McQueen (a mesma criadora que assinou o seu vestido de noiva) que evocava as cores da bandeira do Qatar. A completar o visual, a futura rainha usou um colar de pérolas de Isabel II, que já tinha usado no funeral do príncipe Filipe em 2021.

Foto Kate e William na recepção ao emir do Qatar NEIL HALL/Reuters

A rainha Camila escusou-se aos eventos da manhã por recomendação dos médicos, depois de ter sido diagnosticada no início de Novembro com uma infecção do tracto respiratório inferior. À noite, contudo, surgiu no Palácio de Buckingham com o traje formal, um vestido de veludo vermelho assinado por Fiona Clare e a vistosa tiara de Kokoshnik, para acompanhar o marido.

Carlos III fez o discurso de boas-vindas antes do início da refeição, comparando a visita oficial do xeque Tamim bin Hamad Al Thani a um “regresso a casa”, já que o emir do Qatar estudou em Londres. O monarca evocou ainda uma ligação histórica entre os dois países, que foi cimentada pelos pais de ambos, o xeque Hamad bin Khalifa e a rainha Isabel II​. “Tal como os nossos pais serviram e trabalharam arduamente para enfrentar os desafios da sua idade, também nós devemos fazê-lo. E, nestes momentos de incerteza e agitação, as velhas amizades assumem uma importância cada vez maior”, declarou o rei.

Sentados à mesa, além do primeiro-ministro, Keir Starmer, e do líder da oposição, Kemi Badenoch, estavam David e Victoria Beckham. Foi a primeira vez que o antigo futebolista e a ex-Spice Girl foram convidados para um banquete de Estado, ainda que seja conhecida a proximidade entre os Beckham e a família real — foram convidados para os casamentos de William e Harry.

O casal foi fotografado à chegada ao Palácio de Buckingham, ambos vestidos a rigor. Beckham terá sido convidado pela ligação ao Qatar, uma vez que foi um dos embaixadores do Mundial de 2022 — o que foi alvo de críticas na época pelos problemas de direitos humanos na organização do evento.

Foto O príncipe William no banquete Aaron Chown/Reuters

Foto David e Victoria Beckham no Palácio de Buckingham Aaron Chown/Reuters

A visita de Estado do emir do Qatar não foi apenas diplomática, mas tinha como propósito encontrar financiamento para os planos de novas infra-estruturas, incluindo sistemas de energia mais limpos, do governo de Starmer. A iniciativa foi bem-sucedida: o Qatar anunciou que investirá mil milhões de libras (1,2 mil milhões de euros) em tecnologia climática no Reino Unido.