O Jaguar Type 00 representa uma nova era da marca

Com o modelo eléctrico Type 00, Jaguar pretende alcançar 770km (WLTP) de autonomia e carregamentos de 321km em apenas 15 minutos. Apresentação do modelo tem suscitado críticas nas redes sociais.

Com a filosofia “não copiar nada”, o novo modelo Type 00 da Jaguar vem mostrar o futuro da identidade da marca, que alterará até o logótipo. Esta transformação, segundo a marca britânica, foi inspirada no “legado rico da Jaguar”. O primeiro “0” refere-se às emissões de gases de escape e, o segundo, ao “veículo zero” da nova linha da marca de carros. A versão final será produzida no Reino Unido e apresentada no final de 2025.

“Exuberante, modernista e atraente” são as três palavras escolhidas pela Jaguar para definir a nova linha da marca. Este modelo GT de quatro portas irá utilizar a Arquitectura Eléctrica da Jaguar (JEA, sigla inglesa), que tem como objectivo alcançar uma autonomia de 770km (WLTP) ou 692km (EPA) e um carregamento para 321km em apenas 15 minutos. Anunciado em duas cores, Miami Pink e London Blue, o objectivo deste "visual arrojado" é ligar o veículo à arte, descreve a marca britânica em comunicado.

Interior do Type 00 Jaguar Capô do Type 00 Jaguar Exterior do novo modelo apresentado pela Jaguar Jaguar Fotogaleria Interior do Type 00 Jaguar

O exterior demarca-se por desafiar o design dos carros eléctricos habituais, apresentando um capô alongado, faróis “que realçam os cantos do veículo para proporcionar maior largura e equilíbrio” e pela bagageira sem vidro. Cada lado exterior do veículo tem gravado a laser, num lingote em latão, o emblema da marca com acabamentos feitos à mão. Na visão do designer-chefe de Exteriores da Jaguar, Constantino Segui Gilabert, a "presença marcante" do Type 00 "evoca um espírito único de originalidade e criatividade britânica, presta homenagem à arte e representa a essência do modernismo exuberante”.

Com o intuito de proporcionar uma “experiência sensorial” aos clientes, o interior é apresentado com materiais naturais como latão, travertino e alabastro. Esta experiência alastra-se para os ecrãs, apresentados com um tom “claro-escuro, que utiliza a luz e a sombra para definir objectos tridimensionais”.

“Criámos uma nova personagem para a Jaguar com uma criatividade ousada que reflecte a essência do ADN da marca e mantém, simultaneamente, uma visão do futuro relevante e excepcional”, esclarece o director-geral da Jaguar, Rawndon Glover.

Nas redes sociais, já surgiram críticas à apresentação do novo modelo e da transformação da marca. Numa publicação feita pela Jaguar, na rede social X (antigo Twitter) lêem-se comentários como estes: “Na verdade, não podia ser pior (…)”, “Quem quer que tenha sido o responsável por esta ideia, precisa de ser despedido” ou “Isto é uma piada de 1 de Abril?”.

