Grupo Quinta do Lago comprou o hotel Conrad Algarve

O grupo Quinta do Lago anunciou, nesta quarta-feira, a compra da unidade hoteleira de cinco estrelas Conrad Algarve, em Almancil, no concelho de Loulé, ao fundo gerido pela ECS, gestora de activos participada pela Davidson Kempner Capital Management.

Sem revelar o valor do negócio, o grupo refere em comunicado que a transacção “representa um investimento estratégico” que reforça o seu compromisso em promover um estilo de vida de luxo orientado para o bem-estar.

Situado na Quinta do Lago, no distrito de Faro, o Conrad Algarve tem 154 suítes, 80 apartamentos, duas vilas e seis restaurantes e bares, incluindo um restaurante com estrela Michelin.

“Esta aquisição representa um passo transformador para nós. Trazer uma propriedade deste calibre para o mercado e para o portfólio da Quinta do Lago alinha-se perfeitamente com a nossa dedicação”, refere o director-geral do grupo citado na nota.

De acordo com Sean Moriarty, a unidade hoteleira “eleva ainda mais a reputação” da Quinta do Lago como um destino global para quem procura exclusividade.

“Este marco reflecte a nossa visão de moldar e liderar a indústria hoteleira, combinando elegância intemporal com inovação. (...) Ao incorporar este hotel excepcional, reafirmamos o nosso compromisso em estabelecer novos padrões de luxo e abrir caminho para o futuro da hospitalidade de alto nível no Algarve e não só”, lê-se na nota.

Fundado pelo empresário André Jordan, há 50 anos, o empreendimento de turismo residencial e de golfe está integrado numa área de 645 hectares do Parque Natural da Ria formosa, na freguesia de Almancil, no concelho de Loulé.