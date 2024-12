Elisabete Ferreira: este é o pão amassado pelas mãos da Melhor Padeira do Mundo

Não é preciso andar muito em Gimonde para encontrar o lugar onde Elisabete Ferreira põe (literalmente) as mãos na massa. É logo à entrada desta aldeia do Nordeste transmontano, no concelho de Bragança, que Elisabete, de 46 anos, põe em prática todo o conhecimento que adquiriu na área da panificação e que fez dela a primeira mulher a receber, recentemente, o título de Melhor Padeira do Mundo (World Baker of the Year 2024), em Veneza, Itália, prémio atribuído pela União Internacional de Panificação e Pastelaria.

