Pensões de reforma só vão ser pagas na próxima segunda-feira

Os pensionistas da Segurança Social só vão receber a pensão de Dezembro, com o subsídio de Natal, na segunda-feira, dia 9 Dezembro, notícia o Jornal de Notícias (JN) nesta quarta-feira.

Habitualmente, os pagamentos são processados no dia 8, que este mês calha a um domingo e é feriado, mas o Governo não antecipou os pagamentos.

Este mês, o valor das pensões é a dobrar, uma vez que o subsídio de Natal é pago juntamente com o vale de Dezembro. Já os pensionistas do Estado, inscritos na Caixa Geral de Aposentações, receberem o subsídio no início de Novembro.

Mas, segundo o calendário divulgado pela Segurança Social, os reformados apenas receberão as pensões, por transferência bancária ou vale de correio, na próxima segunda-feira.

Ao contrário do que tem sido habitual, o Governo não antecipou a data dos pagamentos, escreve o JN, acrescentando que não conseguiu obter uma resposta do Ministério do Trabalho e da Segurança Social sobre este assunto.

Na Páscoa, as pensões são habitualmente pagas mais cedo devido aos feriados desta época festiva. O mesmo aconteceu com o feriado de 10 de Junho, que coincidiu com o fim-de-semana das eleições europeias.

Além das pensões, também o Complemento Solidário para Idosos, a Prestação Social para a Inclusão e o Reembolso de Despesas de Funeral apenas serão pagos no dia 9 de Dezembro.

O JN recorda que, de acordo com o Instituto Nacional de Estatística, há mais de três milhões de pessoas a receber pensões de invalidez, velhice e sobrevivência.

O valor médio das pensões de velhice, que chega à maioria dos pensionistas, é de 563,3 euros.