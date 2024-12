Descida do IRC só tem efeito positivo na economia se empresas reinvestirem folga

Taxa efectiva de IRC paga pelas empresas é de 18,9%. Para as grandes, o imposto real está nos 23,7%. As maiores empresas são as que mais conseguem benefícios fiscais: concentram 27% dos incentivos.

Com a discussão sobre os efeitos da redução do IRC na ordem o dia desde que o Governo de Luís Montenegro projectou uma descida do imposto para acelerar o crescimento da economia, estimular investimento e impulsionar os salários, o Banco de Portugal (BdP) vem dar um contributo para o debate, avisando que um desagravamento só terá um impacto positivo se as empresas reinvestirem a poupança fiscal obtida.