Fabian Hürzeler é novo e é treinador. Ele sabe o que os “miúdos” querem

O Brighton está em quarto lugar na Liga inglesa, orientado por um rapaz de 31 anos – Fabian Hürzeler é mais novo do que cinco dos seus jogadores. Quando alguns futebolistas do Casa Pia, do Sporting – e até do Manchester United – falam da maior virtude de Ruben Amorim apontam-lhe com frequência a forma de comunicar e de chegar aos atletas. E Hürzeler é outro exemplo de um paradoxo que o futebol europeu parece estar a explorar segundo o qual a inexperiência, quanto mais não seja pela idade, se transforma na maior virtude.

