Benfica não resiste ao campeão da Europa na Taça CEV

O Benfica perdeu nesta quarta-feira por 3-0 com os italianos do Trentino, em partida da primeira mão dos oitavos-de-final da Taça CEV de voleibol, no qual teve momentos de boa réplica frente ao campeão da Europa em título.

Na Luz, os forasteiros mostraram um nível superior, contestado em períodos de excelente jogo "encarnado", e impuseram-se por 25-20, 25-23 e 25-19.

Ao equilíbrio inicial no primeiro set, respondeu o Trentino com um parcial de 4-0 que garantiu vantagem que seria permanente (7-3), pois os transalpinos foram gerindo a diferença, apoiados num bloco forte que evitou que os portugueses se aproximassem, acabando em 25-20.

O Benfica começou a liderar o segundo parcial, por 4-1, permitiu a recuperação e voltou a empatar, aos 14-14: os campeões lusos superavam-se e na fase decisiva ficaram mesmo a um ponto (24-23), porém não conseguiram lidar com a maior experiência e qualidade dos italianos, que se revelou decisiva nos melhores momentos do encontro.

Empolgado pelo seu desempenho, o Benfica começou bem o terceiro set (10-9), porém o desconto de tempo do técnico do Trentino foi fundamental, já que a equipa descolou no marcador (19-13), não permitindo mais que os portugueses se aproximassem.

O colosso italiano, vencedor de quatro títulos europeus, cinco mundiais e uma Taça CEV, e o Benfica decidem a eliminatória em 19 de Dezembro, no norte de Itália.