Quinta na TV: Black Doves, A Irmã de Mozart e uma homenagem de Scorsese

CINEMA

A Origem

Hollywood, 17h25

Dom Cobb é um espião de topo e um perito em entrar na mente das pessoas e extrair-lhes segredos durante o sono. Agora, tem uma missão ainda mais complexa: implantar uma ideia na mente de alguém. Com argumento e realização de Christopher Nolan, um thriller de acção com Leonardo DiCaprio, Michael Caine, Joseph Gordon-Levitt, Marion Cotillard e Ken Watanabe. Das oito nomeações que recebeu para os Óscares, colheu quatro estatuetas em categorias técnicas.

Ases pelos Ares

AXN Movies, 18h12

Paródia destravada ao blockbuster Top Gun - Ases Indomáveis (sem poupar outros filmes), repleta de tiradas nonsense, proferidas em catadupa e com o mais sério dos semblantes por um elenco formado por Charlie Sheen, Cary Elwes, Valeria Golino, Jon Cryer e outros. Jim Abrahams realizou-a em 1991 e voltou à carga dois anos depois com uma sequela que vai para o ar logo a seguir.

SÉRIES

Black Doves

Netflix, streaming

Estreia. Keira Knightley protagoniza esta série britânica de espionagem criada por Joe Barton (argumentista de The Lazarus Project). Passa-se em Londres, onde uma agente infiltrada, que se faz passar por esposa de um político, vê a sua identidade secreta ameaçada quando algo de trágico acontece com o seu amante e tudo se precipita para uma jornada de vingança e sobrevivência. Ben Whishaw, Sarah Lancashire e Andrew Koji são outros actores envolvidos.

Accused

AXN, 22h54

Começa a segunda temporada da produção norte-americana que leva à letra o bordão “cada caso é um caso”. Todas as histórias começam numa sala de tribunal, com um réu diferente a cada episódio. Aos poucos, o espectador vai construindo uma narrativa do que aconteceu, sem escapar a factos inesperados que vão alterando essa percepção. Tudo do ponto de vista de quem é acusado e quebrando um certo glamour que associamos a outros dramas legais.

Desenvolvida por Howard Gordon (ligado a 24 e Segurança Nacional) a partir de um original britânico, a série antológica conta com actores como Felicity Huffman, Nick Cannon, Taylor Schilling ou William H. Macy nesta leva de episódios, para seguir semanalmente.

DOCUMENTÁRIOS

A Irmã de Mozart

História, 22h16

Estreia. Numa hora, retrata-se o génio musical menos conhecido da família Mozart: Maria Anna (1751-1829). Tal como o irmão, Wolfgang Amadeus, foi uma criança prodígio, de talento equiparado ou até superior. O irmão, mais novo, via-a como modelo a seguir. Mas o género ditou-lhe um futuro bem mais reservado. Andar em digressão, por exemplo, não seria apropriado para uma mulher adulta.

O sexismo da época não lhe atrofiou, contudo, o dom para a composição. O que aconteceu, então, à música que criou? Este documentário pega na sua história não só para a contar mas também para exemplificar as muitas mulheres artistas cuja obra ficou por registar e enaltecer.

Made in England: Os Filmes de Powell e Pressburger

Filmin, streaming

“Grandiosos, poéticos, sábios, aventureiros, teimosos, extasiados com a beleza, profundamente românticos e completamente intransigentes”. Assim se refere Martin Scorsese, citado pela Filmin, aos realizadores britânicos Michael Powell e Emeric Pressburger – autores de clássicos como Os Sapatos Vermelhos, Um Caso de Vida ou de Morte ou A Vítima do Medo –, aos quais presta homenagem neste documentário.

MÚSICA

José Cid & Octeto + Orquestra do Norte

RTP1, 00h05

Ladeado de um octeto e da Orquestra do Norte, José Cid regressa a 10.000 Anos Depois Entre Vénus e Marte – o disco de culto do rock progressivo português que assinou em 1978 – neste concerto gravado a 2 de Março deste ano, no Multiusos de Guimarães.

TALK SHOW

5 para a Meia-Noite

RTP1, 22h39

Numa sessão especialmente musical, os convidados de Gilmário Vemba (e Catarina Moreira, sua sidekick) são Cuca Roseta, Diogo Piçarra, Manuel João Vieira e Rui Massena.