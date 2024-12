Miséricorde, de Alain Guiraudie, recebe o prémio Louis Delluc

É uma importante distinção do mundo cinematográfico francês, o prémio Louis Delluc, criado em 1936, atribuído por um júri formado exclusivamente por críticos. Chamam-lhe o Goncourt do cinema. Já distinguiu Robert Bresson (Journal d'un Curé de Campagne), Jacques Tati (As Férias do Sr. Hulot), Jacques Demy (Os Chapéus de Chuva de Cherbourg) ou Leos Carax (Mauvais Sang). A escolha como melhor filme de 2024 recaiu em Miséricorde, sétima longa-metragem de Alain Guiraudie.

