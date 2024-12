Cinco dias de festa para uma maioridade rara: 18 anos de Musicbox

O dinâmico clube lisboeta no Cais do Sodré, nascido entre o charme decadente de ontem, hoje ilha no presente turistificado, celebra a maioridade com B Fachada, Black Bombaim, Dealema ou Fidju Kitxora.

Estávamos em 2006 quando se abriram pela primeira vez as portas sob o arco naquela rua que era ainda pavimento antigo, não cor-de-rosa moderno. Em palco, os 1-UIK Project de Kalaf e de Lil' Jon, hoje Branko. Na plateia, o público que descobria um novo clube em Lisboa, criado sobre o Texas Bar imortalizado n'A Cidade Branca de Alain Tanner. No n.º 24 da Rua Nova do Carvalho, no Cais do Sodré, nascia o Musicbox. Foi há 18 anos.