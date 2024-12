Aos 63 anos, a bela estreia de Kim Deal a solo: Nobody Loves You More

Kim Deal sempre foi uma pessoa de bandas. Mesmo se durante os anos dos Pixies se viu limitada a um escape criativo demasiado esmagado pela figura de Black Francis (ou Frank Black), raras vezes conseguindo tomar o leme por entre o incontinente jorro saído da imaginação de Black. Quando criou as Breeders, na verdade, o pacto com Tanya Donelly era o de cada uma assinar um álbum de canções que não encontravam espaço nas respectivas bandas, Pixies e Throwing Muses. Deal gravou a sua parte no disco de estreia das Breeders, Pod, Donelly desertou em seguida, não querendo prolongar a espera, e levou o seu lote de canções para o primeiro álbum dos Belly, Star. Mais tarde, quando também as Breeders (já partilhadas com a sua irmã Kelley) entraram em modo pausa, Kim voltou a juntar um punhado de temas que poderiam dar uma gravação a solo – mas logo se viu rodeada pela irmã e pelo baterista Jim MacPherson e, só para não fingir que uma e outra coisa iam dar no mesmo, criou o breve projecto The Amps, em 1994.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt