O novo instituto GIMM faz a festa com 200 milhões de euros já nos cofres

É dia de festa para o Instituto Gulbenkian de Medicina Molecular – ou GIMM, na sigla em inglês. O novo instituto de biomedicina do país, acabado de nascer da junção do Instituto Gulbenkian de Ciência e do Instituto de Medicina Molecular na Universidade de Lisboa, é apresentado publicamente esta quarta-feira ao fim da tarde (pelas 18h30) na discoteca Lux Frágil, em Lisboa. Os planos, a dez anos, têm a ambição declarada de tornar o GIMM um dos dez maiores institutos de biomedicina e de ciências da vida da Europa – em termos do financiamento que terá e da ciência que produzirá, aspira a investigadora Maria Manuel Mota na dupla função de presidente do conselho de administração e de presidente da comissão executiva do GIMM.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt