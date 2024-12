Fim-de-semana vai trazer temperaturas baixas e vento forte em todo o país

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê uma descida generalizada das temperaturas este fim-de-semana em todo o território nacional, com início gradual a partir da tarde de sábado, dia 7 de Dezembro. A descida nos termómetros será causada pela passagem de uma superfície frontal fria, que vai também trazer chuva às regiões norte e centro, numa fase inicial.

Ângela Lourenço, meteorologista de serviço do IPMA, explica que, à medida que essa frente fria for avançando para sul, haverá uma diminuição da probabilidade de precipitação, mas que esta será acompanhada por uma "descida significativa das temperaturas" e uma maior intensidade do vento, causando um "aumento do desconforto térmico".

Prevê-se que nas regiões do interior Norte e Centro se registem as temperaturas mais baixas, com a possibilidade de, nas zonas mais elevadas, atingirem valores negativos: na Guarda, a temperatura máxima pode chegar aos 6 graus, com mínima de 0 graus Celsius; em Vila Real, espera-se uma máxima de 10 graus e mínima de 3 graus; e na Serra da Estrela, a temperatura mínima poderá descer até aos 2 graus negativos.

É pouco provável que caia neve nas zonas mais elevadas, podendo eventualmente ocorrer no domingo nas serras na fronteira com Espanha, ainda que as probabilidades de tal ocorrer sejam também muito fracas.

Na zona de Lisboa, espera-se para este domingo, dia 8, uma descida da temperatura máxima para os 15 graus e da mínima para os 9 graus Celsius.

Durante o fim-de-semana, a intensidade do vento do quadrante norte vai aumentar, sendo "por vezes forte" nas terras altas e na faixa costeira.

O frio deverá manter-se durante o início da próxima semana, mas a probabilidade de precipitação será baixa.

Texto editado por Pedro Esteves