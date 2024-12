Bombeiros sapadores estão cansados de esperar: “[Resposta do Governo] não está nem perto daquilo que achamos justo”

A realização de um reunião negocial com o Governo esta terça-feira levou centenas de bombeiros sapadores de todo o país a deslocarem-se a Lisboa para um novo protesto. Este grupo profissional está em negociações com o Governo e, na semana passada, a 25 de Novembro, já tinha havido protestos durante o encontro com o executivo. Agora, estes profissionais trouxeram petardos e tochas para a porta da sede do edifício da CGD com a intenção de forçar o Governo a olhar para esta classe profissional que reclama a revisão da carreira, o aumento dos salários e a criação de um subsídio de risco. Mas a reunião foi suspensa pelo Governo por entender que não havia a tranquilidade e o respeito necessários ao diálogo.

