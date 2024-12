Tribunal europeu rejeita que Ricardo Salgado não tenha tido um processo justo

O Tribunal Europeu dos Direitos Humanos (TEDH) rejeitou esta terça-feira que o antigo homem forte do Banco Espírito Santo (BES), Ricardo Salgado, não tenha tido direito a um processo justo no âmbito de um processo de contra-ordenação intentado pelo Banco de Portugal, que resultou na aplicação de uma multa de quatro milhões de euros ao antigo banqueiro em Setembro de 2020 e que foi confirmada mais tarde pelo Tribunal da Concorrência.

Os juízes rejeitaram igualmente que as declarações públicas do então governador do Banco de Portugal, Carlos Costa, quer em Agosto de 2014 quando foi anunciada a resolução do BES, quer em três entrevistas publicadas em 2016, tenham prejudicado o direito à presunção de inocência de Salgado.

O TEDH conclui, por isso, que não houve qualquer violação do artigo 6º, número 1 e 2 da Convenção Europeia dos Direitos do Homem. A decisão foi tomada por unanimidade por uma secção de sete juízes. Este acórdão ainda não coloca um ponto final nesta acção, já que nos próximos três meses qualquer das partes pode pedir que o processo seja remetido ao tribunal pleno. Se tal acontecer, um colectivo de cinco juízes analisa se o caso merece um exame mais aprofundado. Nesse caso, o pleno, composto por 17 juízes, aprecia o processo e profere uma decisão final. Se o pedido de reenvio for recusado, o acórdão da secção torna-se definitivo.