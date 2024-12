Com tochas e petardos, bombeiros sapadores voltam a manifestar-se em Lisboa

Manifestação decorre junto a sede do Governo, onde os sindicatos negociavam com o Executivo, mas reunião foi interrompida por motivos de segurança. Profissionais pedem aumento do subsídio de risco.

Bombeiros Sapadores de todo o país voltaram a reunir-se em Lisboa esta terça-feira, em protesto pelo aumento do subsídio de risco e outras reivindicações de melhoramento das carreiras. Viveram-se momentos de tensão entre polícia e bombeiros, depois de os manifestantes romperem o cordão de segurança junto ao antigo edifício da Caixa Geral de Depósitos (CGD), o agora Campus XXI, local onde decorre a reunião entre sindicatos e Governo. Por questões de segurança, esta negociação foi interrompida.

Os profissionais tentaram aproximar-se de uma das portas do edifício, com o reforço da polícia de intervenção a acalmar os ânimos. Munidos de tochas, petardos e foguetes, os bombeiros sapadores fizeram-se ouvir alto e bom som, entoando as palavras de ordem que já tinham marcado a anterior manifestação.

"Respeito" é um dos cânticos mais vezes entoado, podendo ver-se também várias tarjas de apoio às reivindicações e da crítica ao Governo. "Aldrabões" é outra das palavras de ordem, com centenas de bombeiros sapadores a mostrarem descontentamento com o rumo das negociações.

No centro do debate entre sindicatos e Governo está a revisão do estatuto profissional destes bombeiros. Além do aumento do subsídio de risco, os sindicatos pedem também o acesso a formação contínua e uma revisão do regime de aposentação.