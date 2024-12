Risco de pobreza diminuiu em 2023, mas ainda afecta mais de 1,7 milhões de portugueses

Depois de no ano passado o risco de pobreza entre os portugueses ter aumentando, contrariando o que se passara no ano anterior, este ano voltou a baixar, passando dos 17% para os 16,6%, um recuo de 0,4 pontos percentuais, que não chega, ainda assim, para atenuar totalmente os efeitos do aumento de 2022, que se situou em 0,6 pontos percentuais. Os dados constam do Inquérito às Condições de Vida e Rendimento, que o Instituto Nacional de Estatística revelou esta terça-feira, e que aponta ainda para uma melhoria das condições em diferentes indicadores, com excepção da situação dos idosos, que viram o risco de pobreza aumentar.

Apesar da melhoria, o que o INE nos diz é que em 2023 ainda havia mais de 1,7 milhões de portugueses em risco de pobreza, ou seja, que tinham um rendimento mensal líquido inferior a 632 euros líquidos. Eram 1,761 milhões de pessoas nesta situação. E se não houvesse transferências sociais, tudo seria pior – o risco de pobreza, nesse caso, seria 21,4% e não de 16,6%, o que nos diz que a eficácia destas prestações melhorou, em relação a 2022. Nesse ano, o peso das transferências sociais foi de 4,2 pontos percentuais, valor que subiu para 4,8 pontos percentuais em 2023.

Os dados do INE indicam ainda que houve uma melhoria da situação dos menores de 18 anos (tradicionalmente o grupo mais afectado pelo risco de pobreza) e para os adultos em idade activa, mas que o risco de pobreza piorou para a população idosa. As oscilações foram de menos 2,9 pontos percentuais para os mais jovens e menos 1,6 pontos percentuais para os adultos e mais quatro pontos percentuais para os idosos. Também os agregados familiares com dois adultos e três ou mais crianças viram a sua situação piorar, com o risco de pobreza a situar-se nos 28,2%, mais 4,6 pontos percentuais do que no ano anterior.

Se olharmos para a situação do emprego, o risco de pobreza também recuou para a população empregada (de 10% em 2022 par 9,2% em 2023) e para a desempregada, em que o recuo foi mais acentuado – desceu de 46,7% em 2022 para 44,3% no ano passado.

Também houve uma diminuição da desigualdade, olhando para os rendimentos dos mais ricos e dos mais pobres, embora ténue: desceu de 5,6 em 2022 para 5,2 em 2023. Mas a taxa da intensidade da pobreza aumentou, ou seja, os que já vivem com rendimentos abaixo do limiar da pobreza tiveram menos capacidade de se aproximar desse limiar, para mudar a sua situação. A queda foi de 0,1 pontos percentuais, situando-se nos 25,6%.

No campo das notícias positivas, o INE indica que também houve uma redução das pessoas em risco de pobreza ou exclusão social, um valor que conjuga as condições da pobreza relativa, da privação material e social severa e de intensidade laboral per capita muito reduzida. A taxa, já referente a 2024, situou-se nos 19,7% (tinha sido 20,1% em 2023), mas isto ainda significa que 2,096 milhões de pessoas se encontravam nesta situação.

Depois de, desde o início deste ano, ter havido uma alteração às nomenclaturas das unidades territoriais para fins estatísticos, a Grande Lisboa, que no ano passado se destacara por um aumento muito elevado do risco de pobreza, surge agora como a região do país em que o risco de pobreza foi mais baixo (12,9%). Já a Península de Setúbal é, no continente, a região em que esse risco foi mais elevado (18,7%), embora em termos globais as regiões autónomas continuem a destacar-se, nesta área, pela negativa, mesmo tendo ambas registado melhorias: nos Açores o risco de pobreza situou-se em 24,2% (era 26,1% em 2022) e na Madeira em 19,1% (tinha sido de 24,8% em 2022).