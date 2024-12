Reclame AQUI compra 30% da portuguesa Consumers Trust, dona do Portal da Queixa

Aquisição faz parte do processo de internacionalização da Reclame AQUI, maior plataforma de queixas de consumidores. Com a Consumers Trust, a brasileira acessará mercados com 150 milhões de pessoas.

A brasileira Reclame AQUI, maior plataforma de reputação de empresas e opiniões de consumo do mundo, comprou 30% do capital da startup portuguesa Consumers Trust, dona do Portal da Queixa (Portugal), da Réclame Ici (França), da Libro de Quejas (Espanha) e do Complaints Book (África do Sul e Reino Unido). A aquisição faz parte da internacionalização da Reclame AQUI, que passa a ter alcance em mercados estratégicos, onde estão presentes várias multinacionais que serão avaliadas simultaneamente pelos consumidores que buscam a plataforma para elogiar ou criticar produtos e serviços.

Com os 30% da Consumers Trust, a Reclame AQUI terá à disposição mais de 150 milhões de consumidores, com quatro vezes mais poder de compra que os brasileiros, além de incrementar as receitas de exportação, que hoje representam 5,8% do total. No Brasil, a Reclame AQUI, fundada em 2000, registra cerca de 30 milhões de acessos por mês e recebe mais de 1 milhão de reclamações mensais. São 25 milhões de utilizadores registrados e 700 mil empresas presentes na plataforma. Por ano, totaliza 1,4 bilhão de visualizações, com 75% de resoluções nas queixas dos consumidores.

O valor do investimento é mantido em sigilo, segundo as empresas envolvidas, por questões estratégicas. CEO e cofundador da Reclame AQUI, Edu Neves diz que a aquisição de parte do capital da Consumers Trust é um marco, pois permitirá a ampliação do impacto da reputação como um ativo universal. Segundo ele, há mais de uma década, a empresa tem dedicado esforços no sentido de conhecer as dinâmicas de consumo e modelos de negócio semelhantes ao da plataforma em todo o mundo.

“Nessa jornada, conhecemos os empreendedores do Portal da Queixa, hoje Consumers Trust, empresa que tem forte vínculo com nosso DNA e visão de futuro, adicionado à experiência em um mercado multicultural. Assim, as sinergias para integração de produto e propensão de conversão da carteira de clientes às nossas soluções são altíssimas”, afirma Neves. Ele acrescenta que a chegada ao mercado europeu permite a compreensão sobre padrões de consumo em diferentes culturas e a aplicação de soluções já validadas no Brasil em novas realidades.

Suporte tecnológico

Na avaliação de Pedro Lourenço, CEO e fundador da Consumers Trust, o movimento de aproximação da Reclame AQUI foi resultado de uma estratégia de aceleração de crescimento e fortalecimento de posicionamento da startup portuguesa. “Com o suporte tecnológico e estratégico da Reclame AQUI, a Consumers Trust poderá acelerar sua trajetória de evolução e tornar-se ainda mais relevante como plataforma de reputação e player internacional no ecossistema do consumo”, acredita.

O executivo destaca, ainda, que “o objetivo da parceria é construir uma plataforma reputacional conectada, unindo consumidores e empresas em diversos mercados, promovendo confiança e fortalecendo a reputação como uma moeda de valor”.

Tanto Neves quanto Lourenço assinalam que o investimento da plataforma brasileira, mesmo que minoritário, na startup portuguesa reforça o compromisso da Reclame AQUI em se tornar uma referência internacional, com a visão de criar um mercado pautado em confiança e reputação a partir da opinião das pessoas, agora em outros países. Para os executivos, a parceria promove o aprendizado mútuo e o compartilhamento de tecnologias, beneficiando consumidores e marcas confiáveis em ambos os mercados.