Investidores querem transformar o Norte de Portugal na Flórida para brasileiros

Diretor-presidente da LTS Investments, Luiz Eduardo Osório reúne investidores cariocas em busca de oportunidades no setor imobiliário na região do Porto. Motivação inclui ligação afetiva com a região.

Oportunidade de negócios e laços afetivos. Com base nessas duas premissas, o empresário Luiz Eduardo Osorio, diretor-presidente da LTS Investments, decidiu reunir um grupo de investidores para desbravar o mercado imobiliário na região do Porto, Norte de Portugal. Com um longo currículo profissional no Brasil, que inclui gigantes como a mineradora Vale, a CPFL Energia e a Raizen, Osorio acredita que a região de onde partiram seus antepassados para o outro lado do Atlântico reúne boas chances de retorno.

“O que está acontecendo hoje, do ponto de vista de real estate, é uma enorme concentração de empreendimentos imobiliários em Lisboa, Cascais e Estoril. O metro quadrado em Lisboa já está muitíssimo caro. Se pegarmos os últimos 10 anos, aumentou enormemente o custo do metro quadrado. A capacidade de atração está quase no limite, porque os novos empreendimentos estão ficando muito caros. No Norte, no Porto, há um potencial enorme para o crescimento de investimentos no ramo imobiliário”, afirma.

Uma das razões pelas quais ele acredita que o Norte de Portugal pode ser um sucesso no imobiliário voltado para brasileiros é a existência de laços familiares. “Cerca de 80% de toda a emigração que se deu dos portugueses para o Rio de Janeiro, na época a capital do Brasil, foi do Norte do país, como é o caso da minha família, que é do Porto. E, até hoje, temos laços afetivos e comerciais com o Porto”, diz o empresário.

Para Osorio, o imobiliário em Portugal pode representar o que a Flórida foi para os brasileiros nas últimas duas décadas do século passado. “O Norte de Portugal pode ser muito mais explorado. Acho que tem uma demanda enorme que está reprimida. Nos anos de 1980, 1990, houve uma emigração muito grande de brasileiros investindo em real estate em Miami. Hoje, os emigrantes querem vir para Portugal. E o Porto tem o potencial de ser a nova fronteira”, avalia.

Para entrar no imobiliário na região, o empresário está reunindo um grupo de investidores. “Somos um grupo de brasileiros que têm o desejo de encontrar boas oportunidades no Norte de Portugal para investir. Somos dezenas de empresários cariocas”, acrescenta.

Prazo para a rentabilidade

Na avaliação de especialistas como Tiago Prandi, fundador da Conexão Europa Imóveis, há, realmente, boas oportunidades no setor imobiliário de Portugal. Mas é preciso saber avaliar bem o negócio, para que o retorno venha no tempo esperado. Isso vale para a região do Porto e mesmo para Lisboa, Cascais ou Estoril.

Ele lembra que um investidor que comprou um imóvel na Baixa de Lisboa há cerca de 20 anos por pouco mais de 120 mil euros (R$ 756 mil) tem, hoje, um empreendimento avaliado em mais de 1 milhão de euros (R$ 6,3 milhões). Pela perspectiva de Luiz Osorio, é possível que, com novos projetos no Norte de Portugal, o retorno venha mais rápido.

O ministro da Economia de Portugal, Pedro Reis, tem sistematicamente sinalizado a investidores brasileiros que o governo está disposto a oferecer uma série de vantagens para aqueles que quiserem fincar raízes em território luso, gerando empregos e renda. Segundo ele, há, no país, segurança pública, boa infraestrutura, pessoas qualificadas, sistema bancário sólido, corte de impostos, desburocratização e fundos oferecidos pela União Europeia.

Para o secretário de Negócios Estrangeiros e Cooperação, Nuno Sampaio, Portugal pode ser para os investidores brasileiros de todos os setores a porta de entrada do Brasil na Europa, uma vez que o país tem a capacidade de fazer a ponte de ligação entre os mercados.