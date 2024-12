Grandes eventos, como a COP30, vão turbinar o turismo no Brasil em 2025, diz ministro

A meta do Brasil é superar os 7 milhões de turistas internacionais em território brasileiro em 2025. Ministro do Turismo, Celso Sabino, afirma que Portugal é um exemplo a seguir nesse segmento.

O Brasil estabeleceu como meta superar os 7 milhões de turistas internacionais em território brasileiro em 2025. Segundo o ministro do Turismo, Celso Sabino, grandes eventos, como a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP30), em novembro, em Belém, serão vitais para que tal objetivo seja alcançado.

Para Sabino, Portugal é um exemplo a ser seguido pelo Brasil para o desenvolvimento do turismo. Esse setor já representa quase 20% do Produto Interno Bruto (PIB) do país europeu. O ministro conta que estuda o que deu certo em Portugal “para replicar aquilo que pode dar certo no Brasil”.

Em relação à balança de visitantes, que pesa mais para o lado português em detrimento do lado brasileiro, o ministro disse que “é válido lembrar que o Brasil tem 20 vezes mais habitantes do que em Portugal”, portanto, sempre terá mais turistas saindo de território brasileiro do que o inverso. De janeiro a agosto deste ano, mais de 720 mil brasileiros aportaram em terras lusas — dois a cada minuto. Já o total de turistas provenientes de Portugal não passou de 100 mil, no mesmo período.

Presente em Madri

O ministro, que participou de uma videoconferência com correspondentes internacionais, adiantou que, neste ano, o Brasil vai superar marca de 6,8 milhões de visitantes. Ele citou, ainda, o fato de o país ser o homenageado, em janeiro próximo, na Feira Internacional de Turismo de Madri (Fitur), na Espanha, para a qual o presidente Luís Inácio Lula da Silva foi convidado. “Trata-se de uma das maiores feiras da Europa, abre o calendário de eventos turísticos no mundo”, assinalou.

Conforme prevê o ministro, os visitantes da feira poderão conhecer os atrativos turísticos brasileiros, como a culinária, a arte e a cultura. “Além da feira, faremos eventos em praças e avenidas de Madri e teremos um grande estande com vídeos”, adiantou.

A Fitur também permitirá ao Brasil lançar campanhas publicitárias direcionadas ao mercado europeu, firmar novos acordos com organizações internacionais e oferecer uma plataforma de formação contínua sobre o país.

COP30

O ministro ressaltou a importância de a COP30 ocorrer no coração da Amazônia, que reunirá, em um único momento, “o staff global que trata das mudanças climáticas e todas as lideranças do planeta para discutir esse tema tão importante”.

Para que tudo corra como o previsto, o governo brasileiro está investindo cerca de R$ 4 bilhões (634 milhões de euros) na infraestrutura de Belém, com novas avenidas e centro de convenções. Já a iniciativa privada está construindo hotéis, incentivando o crescimento de alojamentos locais e navios serão utilizados para a hospedagem das delegações visitantes.

“Não vamos perder essa oportunidade”, observou Sabino, acrescentando que “será o momento em que a presença de chefes de Estado, seus principais ministros, seus assessores, seu corpo de comunicação e seu corpo diplomático conhecerão o potencial do Brasil”.

A previsão é de que a cidade de Belém receba mais de 150 delegações estrangeiras, que incluirão cerca de 50 mil participantes de todas as partes do mundo. “Serão pessoas visitando a região Amazônica e outras partes do país, com a oportunidade de conhecer os destinos turísticos brasileiros”, destacou o ministro.