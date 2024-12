Segurança: Montenegro agradece todo o “empolamento” aos comentadores

Aos comentadores e jornalistas, Montenegro agradeceu por terem “empolado” as suas palavras na criticada mensagem ao país da última semana.

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, defendeu nesta terça-feira a segurança como um "bem económico" e "factor fundamental" para a competitividade de Portugal e que o país não pode ficar sentado à espera da "manutenção eterna" daquele activo. Para os comentadores e jornalistas, foram as palavras de agradecimento por terem "empolado" as suas palavras na criticada mensagem ao país da última semana.

