Governo rejeita negociar com bombeiros sob coacção e propõe aumento gradual de suplemento de risco e função

Ao final de um dia marcado pelos protestos dos bombeiros sapadores junto à sede do Governo, o Campus XXI – que levou à interrupção de uma reunião com representantes destes trabalhadores até que fosse assegurado "o respeito pelo diálogo e tranquilidade" –, o executivo da Aliança Democrática divulgou um comunicado em que frisa não negociar "perante comportamentos desadequados". A nota conjunta do secretário de Estado da Administração Local, Hernâni Dias, e da secretária de Estado da Administração Pública, Marisa Garrido, dá também conta de que na proposta colocada em cima da mesa consta um aumento faseado do suplemento de risco e do de função.

