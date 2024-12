Da CPI das gémeas à adopção por famílias de acolhimento: o Parlamento pós-Orçamento

Agora que o processo orçamental terminou, os partidos vão afinando agulhas para definir as propostas que agendam e entregam no Parlamento. Esta terça-feira, os deputados retomam dossiers como a comissão parlamentar de inquérito (CPI) ao caso das gémeas e até ao final do mês têm debates marcados sobre a adopção por famílias de acolhimento ou o aumento do salário mínimo. Mas há também quem já esteja a preparar novas iniciativas, como o Bloco, que quer tornar o subsídio do trabalho por turnos obrigatório, ou o Livre, que vai juntar-se às iniciativas para alargar o prazo da interrupção voluntária da gravidez (IVG).

