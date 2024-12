Caso das gémeas. Pedido de marcação de consulta foi feito “em nome” de Lacerda Sales, diz directora de pediatria

Ana Isabel Lopes recebeu um telefonema da secretária de António Lacerda Sales a solicitar, “em nome do secretário de Estado”, o agendamento de uma consulta para as gémeas.

A solicitação para o agendamento da primeira consulta das gémeas foi feita por Carla Silva, então secretária do na altura secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales, “em nome” do antigo governante, afirmou a directora do departamento de pediatria do Hospital de Santa Maria, na comissão parlamentar de inquérito (CPI) ao caso das gémeas. Antes, a médica Ana Sofia Sá garantiu que o pedido para a marcação da consulta não seguiu os trâmites normais, uma vez que não foi submetido no sistema informático.