Entre a justiça e o filho, Biden escolheu o filho

Acentua-se o cinismo dos norte-americanos face às instituições e deita-se fora a réstia de superioridade moral do campo democrata na crítica à relação de Trump com a justiça.

Joe Biden carrega um drama há décadas. No final do seu mandato, com o espetro do regresso de Trump à Casa Branca, ao indultar o filho, optou por transformar esse drama pessoal numa tragédia política. Não surpreende, considerando o clima de dissolução que arrasta a democracia norte-americana.