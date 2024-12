Ao contrário do que diz Mortágua, não há temas gambozino. Convém é ter algo a dizer

A insólita conferência de imprensa do primeiro-ministro sobre segurança, na semana passada, teve o condão de juntar toda a oposição, da extrema-esquerda à extrema-direita, num coro de críticas sonoro e unânime. Há momentos assim. Há disparates que são de tal ordem e de tal magnitude que parecem fazer desaparecer por magia as profundas clivagens do nosso país político e que, por isso mesmo, deveriam dispensar que lhes dedicássemos mais tempo. Sucede que, por baixo do ténue verniz deste unanimismo, há dois temas que vale a pena, ainda assim, aprofundar minimamente.

