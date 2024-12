Ucrânia insiste no convite para a entrada na NATO, aliados protelam

Depois de escrever uma carta aos 32 aliados da NATO, a explicar a urgência de um convite para a “adesão plena” da Ucrânia como derradeira – e única – condição de segurança do país contra a agressão da Rússia, o ministro dos Negócios Estrangeiros ucraniano, Andrii Sybiha, reiterou o seu apelo para a integração do país na organização militar transatlântica, em reuniões bilaterais com os seus homólogos e em mais uma reunião do Conselho NATO-Ucrânia, esta terça-feira, no quartel-general da aliança, em Bruxelas.

