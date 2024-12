Sofia Moreira de Sousa: “Para mim, a Europa não é uma utopia: é algo real e concreto”

Uma conversa com Sofia Moreira de Sousa, representante da Comissão Europeia em Portugal, sobre o trabalho que nos interpela todos os dias para construir a Europa e a importância da palavra "União" neste contexto. Percorremos as razões, sempre válidas, pelas quais Mark Leonard, em Why Europe Will Run the 21st Century, considera que a Europa iria dominar o século XXI, e deixamo-nos envolver na distopia que Alexandros Yannis nos traz com a Chimera, dois livros essenciais para compreender o potencial e as limitações da UE, por um lado, e para nos debruçarmos sobre a complexidades da identidade, memória e busca por significado no mundo actual.

Terminamos, questionando se a máxima de Hannah Arendt "As piores pessoas perderam o medo e as boas perderam a esperança" mantém actualidade em 2024.

Neste episódio são referidos os livros Why Europe Will Run the 21st Century, de Mark Leonard , e Chimera, de Alexandros Yannis.

Biblioteca Europa é um podcast independente da rede PÚBLICO. Os dez episódios da temporada são disponibilizados à terça-feira, no site do PÚBLICO e nas plataformas de podcasts.