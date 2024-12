Presidente da Coreia do Sul acusa a oposição de “actividades anti-estatais” e declara lei marcial

Yoon diz que o PD simpatiza com a Coreia do Norte, mas também é criticado pelo seu próprio partido. Exército proíbe “todas as actividades políticas”, incluindo os trabalhos na Assembleia Nacional.

O Presidente da Coreia do Sul, Yoon Suk-yeol, anunciou esta terça-feira à noite (hora local) uma decisão dramática, sem aviso, através de um discurso televisivo, declarando a imposição da lei marcial em todo o território. O chefe de Estado conservador acusa o Partido Democrático (PD), de centro-esquerda, de “actividades anti-estatais”, de “conspiração para uma rebelião” e de simpatizar com a Coreia do Norte.

“Declaro a lei marcial para proteger a República da Coreia [Coreia do Sul] livre da ameaça das forças comunistas norte-coreanas, para erradicar as desprezíveis forças anti-estatais pró-norte-coreanas que estão a roubar a liberdade e a felicidade do nosso povo e para proteger a ordem constitucional livre”, anunciou Yoon, citado pela Reuters, justificando a governação militar temporária e urgente do país asiático.

De acordo com o decreto assinado pelo general do Exército Park An-su, referido como “Comandante da Lei Marcial”, “estão proibidas todas as actividades políticas, incluindo as actividades da Assembleia Nacional, dos conselhos locais, dos partidos políticos, das associações políticas, dos comícios e das manifestações”.

Estão também proibidas “as greves, as paralisações do trabalho e as manifestações que incitem ao caos social” e “todos os meios de comunicação social e publicações estão sujeitos ao controlo do Comando da Lei Marcial.”

O decreto, citado pela Reuters, sublinha que os infractores podem ser presos, detidos e revistados sem mandado, em conformidade com o artigo 9.º da Lei da Lei Marcial da República da Coreia e punidos ao abrigo do artigo 14.º.

Segundo a agência noticiosa sul-coreana Yonhap, o Exército já está a proibir o acesso dos deputados ao edifício do Parlamento, em Seul. Não obstante, Lee Jae-myung, líder do PD, pediu à população para se deslocar até à Assembleia Nacional, em protesto.

“Tanques, veículos blindados e soldados armados com pistolas e facas vão governar o país”, denunciou. “A economia da República da Coreia vai entrar em colapso irremediável.”

Han Dong-hoon, líder do Partido Popular Popular (centro-direita), do próprio Presidente Yoon, também condenou a declaração da lei marcial, dizendo que esta é “errada” e garantindo que a vai “bloquear”, em conjunto com os deputados da oposição.

Sem dar pormenores sobre as supostas ligações entre a oposição e o país governado por Kim Jong-un, Yoon Suk-yeol referiu, ainda assim, a rejeição recente do PD a uma proposta orçamental do seu Governo apresentada no Parlamento, e uma moção, também do PD, destinada a destituir alguns procuradores sul-coreanos.

Antigo procurador-geral, Yoon só entrou na política activa em 2021, tenho sido eleito para a presidência da Coreia do Sul no ano seguinte, com o apoio do PPP, depois liderar uma campanha baseada num discurso agressivo e populista anticorrupção.

Em Abril deste ano, o Presidente perdeu, no entanto, capacidade para implementar o seu programa, depois de o PD ter conquistado a maioria dos deputados na Assembleia Nacional, nas eleições legislativas. Nos termos do sistema sul-coreano, o chefe de Estado só pode cumprir um único mandato presidencial, de cinco anos, pelo que Yoon está de mãos atadas, em termos de iniciativa política e legislativa, até 2027.

Em declarações à emissora norte-americana CBS, um porta-voz do conselho de Segurança Nacional da Administração Biden revelou que a Casa Branca está em contacto com o Governo sul-coreano e que está a “acompanhar de perto a situação”.

A última vez que a lei marcial foi declarada na Coreia do Sul foi em 1979, depois do assassínio do ditador Park Chung-Hee. Pouco depois, o general Chun Doo-Hwan liderou um golpe militar e assumiu o poder, tendo governado o país com mão de ferro até 1988, antes de permitir a transição para a democracia.