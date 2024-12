Moções de censura votadas na quarta-feira abrem conflito político em França

Governo, esquerda e extrema-direita trocam acusações no hemiciclo e pela imprensa perante a ameaça iminente da queda do executivo de Michel Barnier.

O conflito político entre o governo e os partidos da oposição acentuou-se depois da apresentação de duas moções de censura, da extrema-direita da União Nacional e da França Insubmissa, apoiada pelos grupos parlamentares de esquerda que formam a Nova Frente Popular. Ambas serão discutidas e votadas esta quarta-feira a partir das 15h (hora em Portugal Continental), segundo a FranceInfo.

Esta segunda-feira, segundo fontes da comitiva do primeiro-ministro Michel Barnier, citadas pela FranceInfo, a União Nacional recusou encontrar-se por três vezes com Barnier na residência oficial, o Hotel Matignon, antes de accionar o mecanismo do artigo 49º nº3 da Constituição. Em resposta, fontes da comitiva de Marine Le Pen, citadas pela FranceInfo, negaram os relatos “formalmente”.

Michel Barnier, na Assembleia Nacional, chamou à atenção para os possíveis efeitos que a moção de censura, que será discutida e votada esta quarta-feira, pode ter, Perante uma situação orçamental “difícil”, Barnier avisou que “a [moção de] censura tornará tudo mais difícil e mais grave”.

“Disse-o desde o início, tentando dizer a verdade aos franceses. É mais grave do que pensávamos, com uma dívida que todos terão de pagar um dia”, conta Barnier.

Bruno Retailleau, ministro do Interior citado pelo Le Monde, acusou a União Nacional de “aceitar misturar os seus votos (...) com os da extrema-esquerda”, chamando-lhe de “patético”.

“Amanhã, algumas pessoas, em ambos os extremos do espectro, preparam-se para jogar à roleta russa com o destino da França e do povo francês”, acrescentou Retailleau.

"Captura do poder"

“Infelizmente, censurar este orçamento é a única forma que a Constituição nos permite para proteger o povo francês de um orçamento perigoso, injusto e punitivo”, justificou, por seu lado, Marine Le Pen. Para Jean-Phillipe Tanguy, deputado da União Nacional, aprovar a moção de censura era o “dever” do partido.

“Não vamos continuar a confiar os cordões da bolsa de França a pessoas que são incapazes de gerir as finanças do país”, acusou ainda Tanguy, à televisão Europe1.

À esquerda, as palavras mais fortes vieram da França Insubmissa. Mathilde Panot, líder do grupo parlamentar do partido, aquando do anúncio de que o partido iria apresentar uma moção de censura ao governo, disse que a utilização do mecanismo do artigo 49º nº3 era “uma captura de poder a mais por parte de um governo ilegítimo” e avisou: “Macron será o próximo".

A destituição do Presidente francês Emmanuel Macron é uma intenção dos “insubmissos” desde que Macron demorou quase dois meses entre a segunda volta das legislativas, a 7 de Julho, e nomear Barnier, a 5 de Setembro e pelo Presidente francês se ter recusado a nomear a candidata da Nova Frente Popular, Lucie Castets, depois da aliança da esquerda ter vencido a segunda volta.

Já Olivier Faure, líder do Partido Socialista, foi mais contido que a França Insubmissa, tendo ainda assim acusado Barnier de ter fechado a porta aos socialistas e aberto as negociações somente à extrema-direita numa entrevista à France 2.

“Tentámos, durante dois meses, negociar com o primeiro-ministro, mas ele só se dirigiu a Marine Le Pen. Foi a única pessoa com quem dialogou. No final, não conseguiu, mas a verdade é que nunca tentou falar connosco. Reconheceu-se prisioneiro da sua base comum e, por isso, incapaz de fazer o mínimo gesto na nossa direcção”, acusou Faure, que apelou a Macron que nomeasse alguém de esquerda para liderar o governo e que seja “aberto ao bloco central”.

“É o chefe de Estado que nomeia o primeiro-ministro, mas eu digo-lhe simplesmente para nomear um primeiro-ministro de esquerda: a frente popular no governo e a frente republicana na Assembleia, é assim que podemos progredir”, acrescentou.