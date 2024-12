Ataques repetidos põem em perigo o cessar-fogo no Líbano

O cessar-fogo no Líbano está sob uma enorme pressão, com dezenas de ataques israelitas desde o dia em que foi anunciado o acordo, há uma semana. O presidente do Parlamento libanês, Nabih Berri, diz que Israel violou o acordo 54 vezes nesta semana, o que Israel nega. O Hezbollah respondeu pela primeira vez na segunda-feira, no que classificou como “um ataque de aviso defensivo”.

