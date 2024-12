Dos mupis às redes sociais, oposição acusa Moedas de se promover com meios camarários

Recursos municipais estão ao serviço do presidente, dizem PS e BE. Mas câmara refuta acusações e diz não haver custos. Acções de promoção do livro do autarca divulgadas através de email do município.

A reunião descentralizada da vereação da Câmara de Lisboa, realizada na noite do passado dia 21, no pavilhão gimnodesportivo da Escola Básica Quinta de Marrocos, em Benfica, ainda ia no início. A dada altura, é chamada mais uma munícipe para fazer a sua intervenção. Depois de colocar várias questões ao presidente da câmara e ao presidente da junta de freguesia sobre a higiene urbana, Olga Borges dirige-se a Carlos Moedas (Novos Tempos). “Vejo aí cartazes pela rua que até me chocam. Um até tem o seu nome. Acho aquilo do mais vergonhoso possível, porque nenhum governo conseguiu fazer nada e agora culpam o Carlos Moedas porque há lixo. Mas sempre houve lixo nesta cidade. Os munícipes não têm consciência daquilo que fazem, porque os contentores estão vazios, chegam lá e colocam o lixo no chão”.