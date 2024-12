Assembleia Municipal de Lisboa aprova referendo ao Alojamento Local

A proposta de referendo sobre o Alojamento Local foi aprovada na Assembleia Municipal de Lisboa. As duas perguntas sugeridas seguem para apreciação do Tribunal Constitucional.

Foi aprovada, esta terça-feira, a proposta de referendo local sobre o Alojamento Local (AL) na Assembleia Municipal de Lisboa (AML). A iniciativa partiu do Movimento Referendo pela Habitação e as questões seguirão para aprovação do Tribunal Constitucional.

A proposta de conversão da iniciativa popular para referendo local foi aprovada com os votos favoráveis do PS, Bloco de Esquerda, Livre, PAN, PEV e deputados não inscritos Daniela Serralha e Miguel Graça. O PCP e Aliança abstiveram-se. Já PSD, CDS, Iniciativa Liberal, Chega, PPM, Aliança e a deputada não inscrita Margarida Penedo votaram contra, mas não foi suficiente para travar o processo.

O Movimento Referendo pela Habitação (MRH) encabeçou a iniciativa, entregando na AML, a 8 de Novembro, cerca de 6600 assinaturas de residentes do concelho e, assim, solicitando a realização do referendo.

A proposta que avança para o Tribunal Constitucional para validação tem duas questões. A primeira sobre o cancelamento, no prazo de 180 dias, de todos os alojamentos locais em imóveis destinados a habitação e a segunda sobre a proibição de novos registos de AL nessas condições.

O Tribunal Constitucional terá 25 dias para a apreciação da proposta e formulação das questões na sua constitucionalidade. Caso a valide, caberá ao presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas, marcar a data da consulta popular.

Se aprovada pelo TC, esta proposta pode tornar-se a primeira consulta popular em Portugal originada por um movimento de cidadãos. Acontecendo e havendo uma vitória do "Sim" à primeira pergunta, Lisboa poderá ver extintos mais de 19 mil alojamentos locais actualmente em funcionamento.

Este processo foi iniciado em 2022, mas desde 2017 que a acção de grupos na luta pelo direito à habitação se faz sentir em Lisboa. O Movimento Referendo pela Habitação, apesar de nascido um ano antes, iniciou a recolha de assinaturas em Novembro de 2023.

O MRH reuniu um total de 11 mil assinaturas, mas apenas 6660 eram relativas a eleitores residentes em Lisboa. Ainda assim, o número foi suficiente para perfazer as 5000 exigidas.

Raquel Antunes, uma das representantes do movimento, explicava ao PÚBLICO, a 7 de Novembro, que "o grande objectivo, explícito desde o princípio do processo, é fazer frente à crise da habitação. Acreditamos que as casas têm, sobretudo, um fim social e entendemos que seria legítimo usar esta ferramenta da democracia directa para responder às imensas dificuldades que as pessoas têm sentido nesse campo".

Um referendo local é um instrumento de democracia directa, através do qual as pessoas são chamadas a pronunciar-se sobre um determinado assunto, por sufrágio. Previsto no artigo 240.º da Constituição, o referendo pode acontecer em qualquer autarquia local, com excepção de freguesias em que a assembleia seja substituída pelo plenário dos cidadãos eleitores. No entanto, só pode ser usado em questões de considerável interesse local, a ser decididas por órgãos autárquicos municipais ou de freguesias.