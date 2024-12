Rainha Camila volta a alterar agenda e não vai receber emir do Qatar

O emir do Qatar, o xeque Tamim bin Hamad Al Thani, chegou, nesta segunda-feira, ao Reino Unido para uma visita de Estado de dois dias, sendo recebido, nesta terça, pelos príncipes de Gales e, posteriormente, durante a Horse Guards Parade, pelo rei Carlos III. Ausente estará Camila, depois de a rainha ter sido aconselhada pelos seus médicos a resguardar-se.

No entanto, a mulher de Carlos é esperada no tradicional almoço no Palácio de Buckingham e na exposição de objectos que se seguirá, assim como nas despedidas ao emir.

De acordo com as informações oficiais, veiculadas pelo Palácio Buckingham, Camila foi diagnosticada com uma infecção do tracto respiratório inferior, no início de Novembro, o que a levou a cancelar alguns dos eventos que tinha na agenda. No entanto, nada indica que o quadro se tenha agravado, com os recentes cancelamentos mais relacionados com o descanso necessário à recuperação do que a novos sintomas da doença.

De acordo com a agência noticiosa do Qatar, o emir viaja com uma delegação oficial e com o primeiro-ministro e ministro dos Negócios Estrangeiros do país, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani. A visita de Estado ocorre numa altura em que o Governo trabalhista britânico, no poder desde Julho, procura co-investidores para financiar os seus planos de novas infra-estruturas, incluindo sistemas de energia mais limpos.

O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, está também a tentar concluir as conversações de longa data sobre um acordo comercial com o Conselho de Cooperação do Golfo (CCG), que inclui países como o Qatar, a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos. O Departamento de Negócios e Comércio da Grã-Bretanha estima que um acordo de comércio livre com o CCG poderia impulsionar a economia do Reino Unido a longo prazo. A reunião com Starmer está agendada para quarta-feira na residência oficial do primeiro-ministro.