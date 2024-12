Taberna Londrina abre no Luxemburgo com francesinha como estrela

Depois de 17 restaurantes em Portugal e da primeira internacionalização em Paris, a Taberna Londrina chega agora ao Luxemburgo, com aposta no “mercado da saudade”.

A francesinha da Taberna Londrina agora também já se pode provar no Luxemburgo. Depois de 17 restaurantes em Portugal e um em Paris, a marca mantém a aposta na internacionalização, com nova abertura além-fronteiras.

A estratégia passa por chegar, sobretudo, “às comunidades lusófonas a residir no estrangeiro”, sublinha a empresa em comunicado. “Este mercado da saudade é um bom ponto de partida e um bom incentivo para levar o sabor da francesinha ainda mais longe, mas representa também um desafio de implementar a gastronomia portuguesa na cultura luxemburguesa”, afirma Eduardo Xavier, sócio fundador da Taberna Londrina, citado na nota de imprensa.

O espaço, inaugurado a 27 de Novembro no bairro de Kirchberg, mantém “o mesmo espírito e conceito de cervejaria moderna”, com “uma carta única de cervejas premium dos quatro pontos da Europa”, e uma aposta na “cultura de snack”, com a típica francesinha e outras iguarias portuguesas, embora surja “renovado e adaptado à realidade luxemburguesa”.

Restaurante fica na Avenida J.F. Kennedy, "no centro do coração financeiro da cidade"

“Pela primeira vez nos dez anos de história da Taberna Londrina, haverá uma carta de pequenos-almoços, servida exclusivamente no período da manhã, com menus compostos por tostas, panquecas, sumos naturais, chás e bebidas quentes, onde não faltarão os clássicos pastéis de nata ou croissants.”

O novo restaurante fica situado no edifício da consultora EY na Avenida J.F. Kennedy, “no centro do coração financeiro da cidade”, e abre “adaptado às necessidades da zona”, com “um horário alargado”, do pequeno-almoço ao jantar. Outra das novidades é a happy hour, com promoções em bebidas a partir das 16h, de segunda a sexta-feira.

Em Portugal, a Taberna Londrina está em Guimarães, Famalicão, Bragança, Braga, Porto, Póvoa de Varzim, Lisboa, Coimbra, Vila Nova de Gaia, Vila Real, Leiria, Viseu e Setúbal.