Com quase um século de história, Mercearia Ideal reabre em Sesimbra

A Mercearia Ideal, “uma das lojas mais antigas e emblemáticas” da vila de Sesimbra reabriu portas no dia 29 de Novembro, como espaço de “promoção das tradições, da cultura e do território do concelho”. O mobiliário original foi restaurado e os produtos agora à venda “foram inspirados na imagem do espaço comercial”, adianta a autarquia em comunicado.

“Passados 98 anos da sua abertura, a Mercearia Ideal é reaberta pela Câmara Municipal de Sesimbra, totalmente reabilitada com os seus móveis originais e com produtos da marca Sesimbra”, sublinha o presidente da autarquia, Francisco Jesus, citado na nota de imprensa.

Situada no coração da vila piscatória, a mercearia foi fundada por Francisco Pinto Coelho na Rua da República, tendo passado a ser administrada, em 1929, por Arménio Monteiro Coelho, “que também geria a Cervejaria Ideal”. “Em 1969, foi assumida por António Abreu, funcionário do estabelecimento, e operou até ao seu encerramento, no final dos anos 90”, detalha o comunicado.

Foto Tem à venda produtos da marca Sesimbra DR/Rui Dias

Foto Os móveis originais foram restaurados DR/Rui Dias

O espaço faz parte do edifício restaurado e transformado pela autarquia no Centro Cultural Costeiro, ao abrigo de uma candidatura ao EEA Grants, com entrada pela Rua Aníbal Esmeriz, e enquadra-se no investimento realizado pela autarquia “para preservar a identidade local”.

Na sequência da reabertura da Mercearia Ideal, a Câmara Municipal apresentou o vinho Cezimbra, com uma edição de 2600 garrafas, produzido pela autarquia “a partir das uvas da Vinha Municipal de Sampaio”, um projecto desenvolvido para “preservar e promover castas tradicionais do concelho”.

“O lançamento deste vinho enquadra-se num dos grandes objectivos que já vem de uma lógica de continuidade com produtos de outras áreas, que é mantermos uma identidade própria, que queremos potenciar e alargar”, afirmou o autarca, adiantando a vontade de lançar uma “produção de azeite de Sesimbra”.