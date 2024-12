As histórias do Alentejo e Ribatejo exploram-se no primeiro Festival de Turismo Literário

É a primeira edição do LiterÁREA – Festival de Turismo Literário do Alentejo e Ribatejo, um evento que “celebra a riqueza literária” da região e “convida a explorar histórias, património, tradições, natureza e gastronomia do Alentejo e Lezíria do Tejo”. A promoção dos autores da região ou que sobre ela escreveram vai estar em destaque numa programação que integra “mais de 40 escritores e convidados”.

De 13 a 15 de Dezembro, várias localidades das duas regiões vão receber conversas com autores, workshops, masterclasses, apresentações de livros, exposições, sessões de contos, cinema, oficinas de literatura e imaginação, e visitas comentadas, entre outras actividades.

Em destaque estará a apresentação de vários roteiros literários pelo território, que “ficarão disponíveis durante todo o ano e irão integrar a criação de uma rede agregadora de diferentes opções”, adianta José Santos, presidente da Entidade Regional do Turismo do Alentejo e Ribatejo, entidade promotora da iniciativa, em comunicado. Os roteiros “convidam os viajantes a explorarem as paisagens descritas nas obras, a conhecerem as casas dos autores ou a descobrirem o património local”.

A estreia do festival conta com nomes como Gonçalo M. Tavares, Afonso Cruz, Ondjaki, Isabel Lucas, André Letria, Bruno Vieira Amaral, Jorge Reis-Sá, Rita Canas Mendes, Carlos Vaz Marques, Nuno Félix da Costa, Rafael Gallo, Tiago Salazar, Rui Cardoso Martins, Dulce Maria Cardoso ou Albano Jerónimo.

“Nesta primeira edição, o objectivo foi o de desenhar uma programação diversificada que criasse dinâmica de circulação e visita a espaços literários nas duas regiões”, sublinha Julita Santos, responsável pela organização do LiterÁREA, citada na nota de imprensa. “Sendo os roteiros literários um dos principais conteúdos que se pretende dar a conhecer, o Festival torna-se ele próprio uma rota maior de literatura e turismo.”

A sessão de abertura propõe-se lançar o mote do evento: “Como pode a literatura definir a identidade diferenciadora de um território de forma a atrair quem procura experiências autênticas, conhecer a cultura local, as tradições, a gastronomia, as histórias e a história de um território?” Agendada para dia 13, às 10h, na Sala Multiusos Cine-Teatro Florbela Espanca, em Vila Viçosa, vai contar com José Santos (presidente da ERT do Alentejo e Ribatejo), Sílvia Quinteiro (investigadora sobre Literatura e Turismo), Dulcineia Catarina Moura (investigadora e coordenadora de projectos de desenvolvimento regional, promoção turística e de cooperação transfronteiriça), e Ana Paula Amendoeira (historiadora com especialização em Património Cultural e Mundial da Unesco).

Com 36 actividades programadas, o festival pretende “promover e valorizar o território através da literatura, numa união entre obras e autores, habitantes e visitantes”, acrescenta José Santos, destacando o “enorme potencial” do turismo literário para “o desenvolvimento das economias locais”.

Entre as localidades que acolhem esta primeira edição estão Azinhaga (Golegã), Beja, Cabrela (Montemor-o-Novo), Évora, Galveias (Ponte de Sor), Montemor-o-Novo, Monforte, Moura, Santiago do Cacém, Portalegre, Santarém, Sines, Sousel e Vila Viçosa.

O festival inclui ainda uma parceria com diferentes unidades hoteleiras com vista a promover os autores do Alentejo e Ribatejo, através da disponibilização aos hóspedes e visitantes de uma colecção de livros de vários autores, géneros, línguas e temáticas. Mais informação no site oficial.