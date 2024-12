O que é feito do gás do vinho verde?

Questões pertinentes e dúvidas persistentes, respondidas pela jornalista de vinhos Ana Isabel Pereira. À conversa com Fernando Moura, tentamos perceber o que é feito do tradicional “piquinho”.

Quem é que nunca bebeu um verde fresquinho, doce e gaseificado? Neste episódio do Consultório de Vinhos, falamos do aparecimento do gás nos vinhos brancos da região. De como esse gás foi mudando ao longo dos tempos, inclusive por razões legais. E tentamos perceber o que é feito do tradicional "piquinho". Ainda há vinhos brancos com gás? Deixaremos, alguma vez, de ter vinho verde com gás?

E quem melhor para nos falar de gás no vinho verde do que o enólogo que acabou com ele no Deu-la-Deu, histórico Alvarinho da Adega de Monção? Fernando Moura é enólogo consultor desde 1989 e trabalha em oito das nove sub-regiões do vinho verde, onde assina cerca de 15 milhões de litros por ano.

O podcast Consultório de Vinhos é produzido e apresentado por Ana Isabel Pereira, com sonoplastia de Miguel Sousa e locução de Isidro Lisboa.

O Consultório de Vinhos é um podcast do PÚBLICO apoiado pela Comissão de Viticultura da Região dos Vinhos Verdes. A responsabilidade editorial sobre a programação e a produção é do PÚBLICO, independentemente deste apoio.

