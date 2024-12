“Tubarões” e portugueses no caminho de Benfica e FC Porto no Mundial de clubes

Benfica e FC Porto podem apanhar um "tubarão" europeu logo na fase de grupos do novo Mundial de clubes de futebol, que vai decorrer no próximo ano nos Estados Unidos, assim como equipas lideradas por técnicos portugueses.

De acordo com os dados divulgados nesta terça-feira pela FIFA para o sorteio que vai decorrer em Miami, nos Estados Unidos, na quinta-feira, Benfica e FC Porto, os dois representantes portugueses na prova, foram colocados no Pote 2, totalmente europeu, sendo já certo que, na primeira fase, não defrontam Chelsea, Borussia Dortmund, Inter Milão, Atlético de Madrid, Juventus e Salzburgo.

No Pote 1, Manchester City, Real Madrid e Bayern Munique, todos vencedores recentes na Liga dos Campeões da UEFA, podem aparecer no caminho de "encarnados" e "dragões, assim como o Paris Saint-Germain, que anda quase há duas décadas a tentar a primeira Champions da sua história.

O Palmeiras, de Abel Ferreira, teve também direito ao estatuto de cabeça de série e é uma hipótese para defrontar uma equipa portuguesa na fase de grupos, assim como outros históricos sul-americanos, como Flamengo, River Plate e Fluminense.

Os possíveis duelos de Benfica e FC Porto com técnicos portugueses que trabalham "lá fora" continuam no Pote 3, com o Al-Hilal, de Jorge Jesus, e o Botafogo, de Artur Jorge, recém-vencedor da Taça Libertadores, e no Pote 4, com o Al Ain, de Leonardo Jardim.

O Inter Miami, de Lionel Messi, aparece no último pote e pode igualmente ser adversário de um dos dois emblemas lusos que vão estar no próximo Verão em solo norte-americano.

Certo é que Benfica e FC Porto poderão ter na fase de grupos, no máximo, um adversário europeu, ou até nenhum, já que os potes 3 e 4 são todos preenchidos por emblemas de todo o mundo, menos do "velho continente".

Num novo formato imposto pela FIFA, que tem causado algumas críticas por parte de dirigentes, treinadores e jogadores devido a um possível excessivo número de jogos numa só temporada, o Mundial de clubes vai ter pela primeira vez 32 clubes, divididos em oito grupos de quatro, com os primeiros dois a seguirem para a fase a eliminar, que começa com os oitavos de final.

Ao todo, vão ser 63 jogos, em 12 estádios, em 11 cidades, entre 15 de junho e 13 de julho de 2025, com a final a ser disputada no MetLife Stadium, em Nova Iorque/Nova Jérsia.

O sorteio está agendado para quinta-feira às 13h locais (18h em Lisboa).

Nenhuma confederação vai ter mais de um representante em cada grupo, à excepção da UEFA, que conta com 12 clubes no torneio - quatro dos oito grupos vão ter dois emblemas europeus.

No entanto, os clubes do mesmo país não vão poder cruzar-se no mesmo grupo.

O Inter Miami e os Seattle Sounders vão ser integrados na quarta posição das "poules" A e B, respectivamente, para que o emblema de Messi dispute o jogo de abertura no Hard Rock Stadium, em Miami, e o emblema do estado de Washington inicie a sua competição no Lumen Field.

De acordo com a FIFA, o calendário completo, incluindo horas e locais, vai ser divulgado após a realização do sorteio, tendo em conta critérios desportivos e centrados nos jogadores, mas também quanto aos interesses dos adeptos locais e estrangeiros, e dos canais responsáveis pelas transmissões televisivas.

Potes para o sorteio:

Pote 1: Manchester City (Ing), Real Madrid (Esp), Bayern Munique (Ale), Paris Saint-Germain (Fra), Flamengo (Bra), Palmeiras (Bra), River Plate (Arg), Fluminense (Bra).

Pote 2: Chelsea (Ing), Borussia Dortmund (Ale), Inter Milão (Ita), FC Porto (Por), Atlético de Madrid (Esp), Benfica (Por), Juventus (Ita), Salzburgo (Aut).

Pote 3: Al-Hilal (Ara), Ulsan (Cor), Al Ahly (Egi), Wydad Casablanca (Mar), Monterrey (Mex), León (Mex), Boca Juniors (Arg), Botafogo (Bra).

Pote 4: Urawa Red Diamonds (Jap), Al-Ain (EAU), ES Tunis (Tun), Mamelodi Sundowns (Afs), Pachuca (Mex), Seattle Sounders (EUA), Auckland City (Nzl), Inter Miami (EUA).