Ruben Amorim diz que só não treinou no Benfica porque “não tinha o controlo”

Foi uma entrevista mais centrada na pessoa do que no treinador, aquela que Ruben Amorim deu à BBC Sport, e na qual o agora treinador do Manchester United revelou algumas das razões que explicam o seu percurso como técnico.

"Às vezes é o destino. No Casa Pia [em 2019], queria treinar. Ser treinador principal. Fui para a 3.ª divisão para ter essa oportunidade. Precisava de sentir como era ser treinador. Tenho dois filhos pequenos, por isso tentei um clube perto de minha casa. Esses detalhes levaram-me ao Casa Pia. Depois fui para o Sp. Braga. E não fui para o Benfica porque, lá, não temos controlo total sobre as camadas jovens. Sentia que isso era importante para mim porque, da maneira como vejo o futebol, o treinador precisa de controlar isso. Não é decidir tudo, isso é diferente”, afirmou Ruben Amorim na entrevista.

Sobre o seu período em Braga, Amorim falou de sorte: “O destino levou-me para a equipa principal e tive muita sorte nos primeiros jogos, foi uma armadilha para o presidente António Salvador. O Sp. Braga tinha uns cinco jogos seguidos contra Sporting e FC Porto, e sei que tive muita sorte. Muita, muita sorte. E isso mudou a minha vida. Fui para o Sporting e o resto é história. Fui um sortudo até agora na minha carreira."

Amorim confessou ainda que lhe foi muito complicado sair do Benfica garantindo que continua a ser benfiquista: "Foi muito difícil [sair do Benfica] porque era - e continua a ser - o meu clube, mas foi importante para perceber algumas coisas".

Sobre a sua recente experiência em Old Trafford, o treinador português voltou a sublinhar que se acha que é a pessoa certa no local certo. "Sinto uma conexão com os adeptos, talvez porque sou uma pessoa um pouco emotiva. Transmito isso, até mesmo nas entrevistas, penso eu. Talvez porque sou diferente do último treinador isso possa trazer uma conexão diferente. Mas acredito que sou o homem certo", afirmou.

E sobre as suas expectativas em relação ao seu desempenho no Manchester United, Amorim continua muito confiante: "Acredito que vamos ser bem-sucedidos. Estou preparado. Quando me convidaram senti que foi muito difícil para os meus jogadores no Sporting. Mas quando tive esta oportunidade, senti que tinha de fazer isto. Talvez seja o destino, tenha um bocadinho de sorte ao início e as coisas corram bem."

Não gosta do cântico dos adeptos

Por fim, Ruben Amorim mostrou-se desagradado com o cântico que os adeptos do Manchester United lhe têm dedicado. "Não gosto. Sinto-me um pouco... não envergonhado, mas porque sou o treinador. Eles têm de cantar para os jogadores e para o clube, por isso não é algo bom para mim. Compreendo e aprecio muito a ligação com os adeptos, mas quero que eles apoiem a equipa e os jogadores porque eles estão em campo - eu estou mais fora do relvado", referiu o técnico.