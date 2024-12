Sem obra no terreno, clube de Cristiano Ronaldo é o que terá mais votos para a federação de padel

Tem sido alvo de contestação por parte de “moradores de Linda-a-Velha e/ou amigos da mata do Jamor”, que se opõem à sua concretização “por razões de carácter legal, ético, ambiental e de qualidade de vida”, mas, no papel, o projecto “Cidade do Padel” apresenta-se com pretensões de ser o maior clube de padel em Portugal: 17 campos e “um investimento superior a cinco milhões de euros”. No entanto, embora seja ainda um clube virtual, a “Cidade do Padel”, que será gerida por um consórcio de sociedades detidas por Cristiano Ronaldo e pelo empresário Filipe de Botton, surge nos cadernos eleitorais para as próximas eleições para a Federação Portuguesa de Padel (FPP). E com um estatuto ímpar: nenhum outro clube português terá direito a tantos votos.

