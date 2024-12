Manuel Neuer foi expulso pela primeira vez, depois de 867 jogos

Esta será uma daquelas noites que Manuel Neuer não irá esquecer. O veterano e titularíssimo guarda-redes do Bayern Munique e da selecção da Alemanha foi expulso pela primeira vez na sua carreira após cometer uma falta sobre Jeremie Frimpong, do Bayer Leverkusen, aos 17 minutos do jogo dos oitavos-de-final da Taça da Alemanha.

Aos 38 anos e depois de ter visto por 23 vezes o cartão amarelo ao longo da sua carreira, sempre quando actuava pelo seu clube (e só jogou em dois, Schalke 04 e Bayern Munique), o campeão do mundo de 2014 e internacional germânico por 124 ocasiões, viu pela primeira vez um cartão vermelho, mostrado pelo árbitro do encontro Harm Osmers.

17 minutos e Neuer já está na rua ??#DAZNPokal pic.twitter.com/N2ZDtNWGnc — DAZN Portugal (@DAZNPortugal) December 3, 2024

Seja qual for a contabilidade a que se recorra, a longevidade de Neuer sem nunca ter visto um cartão vermelho é impressionante. Se apenas forem contabilizados os seus jogos no Shalke 04 e Bayern Munique são 743. Se a estes se juntarem os 124 ao serviço da principal selecção alemã o número sobe para 867. E se forem adicionados os realizados pelo guarda-redes nas selecções jovens germânicas atingem-se os 903.

A noite foi mesmo para esquecer para Neuer que depois de ter saído do relvado e pedido desculpas ao treinador Vincent Kompany viu o Bayern ser derrotado por 1-0 pelo Bayer e, com isso, ser eliminado da Taça da Alemanha.