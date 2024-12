Skeleton Crew: Aventura pela Galáxia — fazer Star Wars infantil outra vez

Reconhece aquele som metálico encantatório, um formigueiro que sussurra “magia”, anunciando a primeira aparição do DeLorean em Regresso ao Futuro (1985), ou as flautas e a orquestra que saúdam a saída para o mar do barco pirata de Os Goonies (1985)? Se sim, há boas hipóteses de ser uma criança dos anos 1980 ou um coleccionador de nostalgia. A pensar nesse mercado, a marca Star Wars volta agora ao passado para fazer dele o futuro das novas gerações de espectadores com Skeleton Crew: Aventura pela Galáxia, série que se estreia esta quarta-feira na Disney+. Jude Law e quatro crianças perdidas na galáxia (sobretudo elas) tornam Star Wars infantil outra vez.

