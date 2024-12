Quarta na TV: Churchill, Patch Adams e Naçara, Uma e Outra Vez

CINEMA

Patch Adams

SIC, 21h15

Patch Adams tem uma visão muito particular da doença e da forma como se deve lidar com ela. Enquanto estudante de medicina, decide pôr em prática a sua teoria de que o riso e a boa disposição são contagiosos e benéficos para a saúde. Mas o princípio não é consensual entre a comunidade médica. Nomeado para dois Globos de Ouro e um Óscar, Patch Adams baseia-se em factos reais. A realização é de Tom Shadyac. Robin Williams é o actor que veste a bata do aspirante a médico com grande talento para palhaço.

SÉRIES

Nós e o Futuro

Netflix, streaming

Estreia. Da Tailândia chegam visões de uma distopia nascida da fricção entre tecnologia futurista e tradições culturais ancestrais. Envolve astronautas, robôs sexuais, fossos sociais e até uma pandemia.

Um Caso por Resolver

RTP2, 12h09

Série policial francesa baseada no caso verídico – e nunca resolvido – de Grégory Villemin, o menino de quatro anos que desapareceu e foi depois encontrado morto no rio Vologne, em 1984. São seis episódios para ver diariamente.

DOCUMENTÁRIOS

Naçara, Uma e Outra Vez

RTP2, 23h11

José Nascimento e Ana Pissarra realizam este “documentário onírico” acerca de uma viagem que começa no Algarve, com a Mauritânia como destino, à descoberta dos vestígios da presença portuguesa nesse país de nómadas. É levada a cabo por uma jovem em busca de antepassados distantes, num lugar onde falar dessas ligações é cada vez mais delicado. “Confrontada por uma cultura muito diferente da sua”, desvenda a sinopse, “descobre que o deserto é um vasto oceano e que tudo se sonha na areia”.

Prisioneiros de Guerra

RTP1, 00h12

Partiram para as colónias portuguesas na Índia com uma missão: manterem a soberania. Faziam parte de uma guarnição demasiado reduzida para fazer frente ao avanço da União Indiana, que reclamou os territórios em 1961 sem resistência. Os militares portugueses renderam-se. Quartéis foram transformados em prisões. Mas o inferno não terminou ao regressarem a Portugal. Foram recebidos como traidores e cobardes. A humilhação e o estigma acompanhou-os durante décadas. A história desses militares – e da forma como se reergueram – é contada neste documentário de Fernanda Paraíso.

Churchill na Guerra

Netflix, streaming

Em estreia, uma docussérie de quatro episódios sobre o estadista britânico (e Nobel da Literatura) que se tornou um dos líderes mais admirados do século XX, focada no papel decisivo que assumiu na II Guerra Mundial. É realizada por Malcolm Venville e conta com Ron Howard, Brian Grazer, Sara Bernstein e Justin Wilkes na equipa de produção.

A Única Rapariga da Orquestra

Netflix, streaming

Estreia. Em pouco mais de meia-hora, a documentarista Molly O’Brien narra a história de como a sua tia, a contrabaixista Orin O’Brien, se tornou a primeira mulher a integrar a Orquestra Filarmónica de Nova Iorque. Foi em 1966, sob a direcção de Leonard Bernstein.

TALK SHOW

Cá por Casa com Herman José

RTP1, 22h39

Fernando Alvim e Henrique Sá Pessoa juntos Pela Boca (o livro que acabam de lançar), João Só a cantar Nos Tempos Livres (o novo álbum), os Virgem Suta No Céu da Boca do Lobo (também disco novo) e os Átoa a soprarem dez velas de carreira. Estão apresentados os convidados desta sessão de conversas com Herman José, em que também se metem os apontamentos de paródia saídos de uma galeria de arte habitada por retratos falantes e opinantes de Maya, Theresa Caputo, Maria Helena e Zil, neste caso tendo como anfitrião um José Hermano Saraiva caricaturado.

INFORMAÇÃO

Grande Entrevista

RTP3, 23h05

Vítor Gonçalves entrevista Joaquim Miranda Sarmento, ministro de Estado e das Finanças, a propósito da aprovação do Orçamento do Estado para 2025. Em cima da mesa estão tópicos como “os impostos, os salários, o défice e a dívida e a evolução da economia”, faz saber a RTP.